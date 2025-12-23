Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person in Langen

Cuxhaven (ots)

Geestland/ Langen. Am 22.12.2025 gegen 16:30 Uhr ereignete sich in der Leher Landstraße in Langen ein Verkehrsunfall, bei welchem die Unfallverursacherin leicht verletzt wurde. Die 81-Jährige aus Geestland fuhr mit ihrem Pkw auf eine Kreuzung zu und übersah dabei das verkehrsbedingt vor ihr wartende Fahrzeug eines 62-jährigen Geestländers. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell