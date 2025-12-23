POL-CUX: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person in Langen
Cuxhaven (ots)
Geestland/ Langen. Am 22.12.2025 gegen 16:30 Uhr ereignete sich in der Leher Landstraße in Langen ein Verkehrsunfall, bei welchem die Unfallverursacherin leicht verletzt wurde. Die 81-Jährige aus Geestland fuhr mit ihrem Pkw auf eine Kreuzung zu und übersah dabei das verkehrsbedingt vor ihr wartende Fahrzeug eines 62-jährigen Geestländers. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell