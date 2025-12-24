PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeiberichte aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

BAB27/ Wurster Nordseeküste - Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn

Am 23.12.2025, gegen 17:15 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen Transporter, Mercedes Benz Sprinter, welcher zuvor auf der Autobahn festgestellt wurde. Während der Kontrolle konnte ermittelt werden, dass der 24-jährige Fahrzeugführer aus Stotel keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

+++++

Wurster Nordseeküste/ Dorum - Pkw kollidiert mit Fußgänger

Am 23.12.2025, gegen 09:20 Uhr, beabsichtigte ein 80-jähriger aus Midlum von dem Parkplatz eines ansässigen Einzelhandels auf die Fahrbahn einzufahren. Dabei übersah er mit seinem Pkw, Hyundai, die 76-jährige Fußgängerin aus Dorum. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde zwar nur leicht verletzt, aber trotzdem in ein Krankenhaus verbracht. Am Unfallfahrzeug entstand nur geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
i.A. Nicole Spielmann
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren