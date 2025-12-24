POL-CUX: Polizeiberichte aus dem Bereich Geestland
Cuxhaven (ots)
BAB27/ Wurster Nordseeküste - Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn
Am 23.12.2025, gegen 17:15 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen Transporter, Mercedes Benz Sprinter, welcher zuvor auf der Autobahn festgestellt wurde. Während der Kontrolle konnte ermittelt werden, dass der 24-jährige Fahrzeugführer aus Stotel keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.
Wurster Nordseeküste/ Dorum - Pkw kollidiert mit Fußgänger
Am 23.12.2025, gegen 09:20 Uhr, beabsichtigte ein 80-jähriger aus Midlum von dem Parkplatz eines ansässigen Einzelhandels auf die Fahrbahn einzufahren. Dabei übersah er mit seinem Pkw, Hyundai, die 76-jährige Fußgängerin aus Dorum. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde zwar nur leicht verletzt, aber trotzdem in ein Krankenhaus verbracht. Am Unfallfahrzeug entstand nur geringer Sachschaden.
