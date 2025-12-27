PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 73

Am 26.12.2025, gegen 21:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 73 in Höhe Ahrensfluchter Moor zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Beteiligten. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam der 29-jährige Kraftfahrzeugführer eines Citroen in Fahrtrichtung Cuxhaven nach rechts von der Fahrbahn ab und endete in einem wasserführenden Graben. Hierbei verletzte sich der Kraftfahrzeugführer schwer. Sein 25-jähriger Beifahrer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Kraftfahrzeugführer nicht Inhaber einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Kraftfahrzeugführer wurden diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der verunfallte PKW erlitt einen Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
i.A. Nicole Spielmann
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

