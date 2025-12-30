Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Otterndorf - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Bereits am 10.12.2025 kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr zu einem Trickdiebstahl durch falsche Handwerker im Bereich der Schleusenstraße in Otterndorf. Die unbekannten Täter gaben sich hierbei als Handwerker aus und erbeuteten bei der 84-jährigen Geschädigten einen hohen Bargeldbetrag. Dabei soll unter anderem ein orangener LKW beziehungsweise Pritschenwagen mit orangener Plane gesehen worden sein, in welchem sich die Täter befunden haben sollen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

