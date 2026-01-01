Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Positives Fazit der Polizeiinspektion Cuxhaven zur Silvesternacht

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Im gesamten Cuxland haben in der vergangenen Nacht traditioniell wieder viele Menschen den Start in das neue Jahr gefeiert.

Im Vorfeld hatten die Polizeiinspektion Cuxhaven, die Stadt Cuxhaven sowie der Landkreis Cuxhaven an alle Bürgerinnen und Bürger appelliert vor allem mit Feuerwerkskörpern verantwortungsbewusst und sachgerecht umzugehen. Ebenso galt es allen Einsatzkräften, egal ob nun hauptberuflich oder ehrenamtlich, ihre herausfordernde Arbeit gerade in der Silvesternacht nicht zusätzlich zu erschweren. Diese Wünsche wurden natürlich nicht nur im Landkreis und der Stadt Cuxhaven ausgesprochen, sondern im gesamten Bundesgebiet.

Die Gewalt gegen Einsatzkräfte steigt seit Jahre leider kontinuierlich an. Das haben auch die jüngsten Zahlen des Bundeskriminalamtes vor wenigen Tagen gezeigt: https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2025/Presse2025/251229_PM_BLB_GewaltggPVB2024.html

Auch wenn es eigentlich selbstverständlich sein sollte, können wir glücklicherweise berichten, dass uns in der vergangenen Nacht im gesamten Landkreis und der Stadt Cuxhaven keine Übergriffe oder Angriffe auf Einsatzkräfte bekannt geworden sind.

Auch insgesamt verlief die Silvesternacht aus polizeilicher Sicht erfreulich ruhig. Es kam lediglich zu kleineren Einsätzen. Neben einem durch Feuerwerkskörper ausgelösten Brand einer Gartenhecke in Hechthausen und einer Mülltonne in Lamstedt sind uns auch keine größeren Brände bekannt geworden.

"Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes neues Jahr und möchte mich dafür bedanken, dass Sie zum allergrößten Teil sehr friedlich und verantwortungsvoll ins neue Jahr gefeiert haben. Dies hat meinen Kolleginnen und Kollegen die Arbeit deutlich erleichert" so Dominikus Wolking, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell