Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort: Schüsse auf Fahrzeug - Eine Person verletzt - Polizei mit starken Kräften vor Ort - Mordkommission ermittelt

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Einsatzzeit: Dienstag, 30. Dezember 2025, 14:40 Uhr

Gegen 14:40 Uhr gingen bei der Leitstelle der Polizei erste Notrufe ein, dass im Bereich der Kaiserstraße auf ein Taxi geschossen worden sein soll.

Die Polizei versetzte sofort eine Vielzahl an Kräften in den Einsatz und leitete eine umfangreiche Fahndung nach dem oder den mutmaßlichen Tätern ein. Die Fahndungsmaßnahmen wurden auch von einem Polizeihubschrauber unterstützt.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde ein Mann durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle (KTU) sicherten die Spuren am Tatort und Ermittler der Kriminalpolizei befragten erste Zeugen.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sowie eine Mordkommission der Düsseldorfer Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Hintergründe der Tat sind zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar.

Weitere Anfragen sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell