POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 01.01.2026

Cuxhaven (ots)

Bereich PK Geestland

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Geestland/Köhlen. Am frühen Silvesterabend (31.12.2025), gegen 17:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Kreisstraße 39 zwischen Heinschenwalde und Köhlen. Dabei wollte ein 23-jähriger Geestländer, der zuvor in Richtung Heinschenwalde mit seinem Pkw unterwegs war, nach links auf eine Hofeinfahrt einbiegen. Im Zuge dessen übersah er den sich von hinten nähernden und bereits im Überholvorgang befindlichen Pkw eines 28-Jährigen aus Bremervörde. Beide Pkw stießen zusammen und der 23-Jährige verletzte sich dabei leicht. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.

