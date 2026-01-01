PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 01.01.2026

Cuxhaven (ots)

Bereich PK Geestland

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Geestland/Köhlen. Am frühen Silvesterabend (31.12.2025), gegen 17:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Kreisstraße 39 zwischen Heinschenwalde und Köhlen. Dabei wollte ein 23-jähriger Geestländer, der zuvor in Richtung Heinschenwalde mit seinem Pkw unterwegs war, nach links auf eine Hofeinfahrt einbiegen. Im Zuge dessen übersah er den sich von hinten nähernden und bereits im Überholvorgang befindlichen Pkw eines 28-Jährigen aus Bremervörde. Beide Pkw stießen zusammen und der 23-Jährige verletzte sich dabei leicht. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 11:08

    POL-CUX: Positives Fazit der Polizeiinspektion Cuxhaven zur Silvesternacht

    Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven. Im gesamten Cuxland haben in der vergangenen Nacht traditioniell wieder viele Menschen den Start in das neue Jahr gefeiert. Im Vorfeld hatten die Polizeiinspektion Cuxhaven, die Stadt Cuxhaven sowie der Landkreis Cuxhaven an alle Bürgerinnen und Bürger appelliert vor allem mit Feuerwerkskörpern verantwortungsbewusst und ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:39

    POL-CUX: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Senior in Loxstedt-Donnern

    Cuxhaven (ots) - Loxstedt/Donnern. Am gestrigen Montag (29.12.2025) kam es gegen 11:30 Uhr auf der Bexhöveder Straße in Donnern zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Anwohnter wollte mit seinem PKW rückwärts von seinem Grundstück auf die Landesstraße 143 einfahren. Hierbei beschleunigte er stark und kollidierte mit seiner eigenen Grundstücksmauer. Durch den ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:13

    POL-CUX: Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Otterndorf - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Otterndorf. Bereits am 10.12.2025 kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr zu einem Trickdiebstahl durch falsche Handwerker im Bereich der Schleusenstraße in Otterndorf. Die unbekannten Täter gaben sich hierbei als Handwerker aus und erbeuteten bei der 84-jährigen Geschädigten einen hohen Bargeldbetrag. Dabei soll unter anderem ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren