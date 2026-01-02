Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Loxstedt-Hahnenknoop - Mehrere Verkehrsdelikte im Landkreis

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Hahnenknoop. Am Neujahrsmorgen kam es gegen 07:30 Uhr auf der Straße Drostendamm zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Loxstedter kam hierbei mit seinem PKW in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einem Straßenbaum. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Loxstedt/Stotel. Gegen 14:25 Uhr wurde ein 40-jähriger Loxsteder mit seinem PKW im Bereich der Lerchenstraße in Stotel kontrolliert. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Hemmoor. Gegen 18:00 Uhr wurde ein 24-jähriger Hemmoorer auf einem Kleinkraftrad (Roller) im Bereich der Cuxhavener Straße kontrolliert. Er stand hierbei unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

Hagen im Bremischen. Gegen 21:20 Uhr wurde ein 44-jähriger Hagener im Bereich der Straße Amtsdamm in Hagen kontrolliert. Sein PKW war nicht mehr versichert. Die Kennzeichen wurden vor Ort entsiegelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell