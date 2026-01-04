Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Einbruchstaten im Stadtgebiet Cuxhaven +++ Zahlreiche Unfälle auf Grund des Winterwetters +++ Briefkasten der deutschen Post gestohlen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cuxhaven (ots)

Einbrüche in Kellerräume und Geschäfte

Cuxhaven. Vermutlich in der Nacht vom 02.01. auf den 03.01.2026 kam es zu diversen Einbruchstaten und -versuchen im Stadtgebiet Cuxhaven. Die bislang unbekannten Täterschaften hebelten hierbei diverse Keller in der Rathausstraße, der Delftstraße sowie der Neuen Reihe auf. Des Weiteren war ein Vereinsheim eines Kleingartenvereins im Stadtteil Süderwisch Ziel von Einbrechern. Dort wurde ein Fenster eingeschlagen, entwendet augenscheinlich jedoch nichts. Weitere Einbruchsversuche gab es bei einer Apotheke in der Wagnerstraße sowie einem Geschäft in der Schillerstraße. Auch an diesen Tatorten versuchte die bislang unbekannte Täterschaft jeweils durch Einschlagen/Einwerfen einer Scheibe ins Innere zu gelangen. Zeugen der Vorfälle und Personen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (04721/5730) zu melden.

------------------------------

Zahlreiche Verkehrsunfälle

Hagen im Bremischen /BAB27. Am 03.01.2026, gegen 05 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede in Fahrtrichtung Cuxhaven ein Unfall, bei dem ein 23-Jähriger aus Ritterhude die Kontrolle über seinen BMW verlor. Auf schneenasser Fahrbahn geriet er plötzlich ins Schleudern und kollidierte mit der Mittel- und der Seitenschutzplanke. Grund hierfür dürfte eine den Wetter- und Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste mittels Abschleppdienstes von der Unfallstelle entfernt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Wurster Nordseeküste. So erging es auch einem 21-jährigen Cuxhavener, der am Samstag, den 03.01.2026 gegen 11:30 Uhr, die Alte Bundesstraße (L135) zwischen Midlum und Holßel, in Richtung Holßel befuhr. Auf gerader Strecke kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einem Baum. Der junge Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Sein VW Polo musste durch einen Abschleppdienst aus dem Seitenraum geborgen werden. Der entstandene Sachschaden dürfte etwa 10.000 Euro betragen. Angesichts der witterungsbedingten schlechten Straßenverhältnisse dürfte auch hier eine zu hohe Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein. (Bild im Anhang)

Allein durch die Polizei in Geestland wurden von Freitag bis Sonntag 34 Unfälle aufgenommen, neben den winterglatten Fahrbahnen sorgte starker Wind am Samstagabend für zahlreiche umgestürzte Bäume, die ebenfalls zu Unfällen führten.

Wurster Nordseeküste. Am Samstag, den 03.01.2026, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Wremer Straße im Bereich Wremen zu einem Unfall, weil Teile eines Baums auf den Ford eines 37-Jährigen aus dem Kreis Gütersloh stürzten. Infolgedessen kam der 37-Jährige von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Pkw in einen Graben. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall leicht verletzt und in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde mittels Abschleppdienstes geborgen. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden

------------------------------

Diebstahl eines Briefkastens

Geestland. In der Alfstedter Hauptstraße in Alfstedt kam es zwischen Silvestermittag und dem 2. Januar durch bislang unbekannte Täter zu einem dreisten Diebstahl eines gelben Postbriefkastens. Wer Angaben zum Verbleib machen kann oder auch nach der letzten Leerung am 31.12.2025 um 12.00 Uhr noch Post eingeworfen hatte, meldet sich bitte bei der Polizei Geestland unter 04743/9280. Neben dem schweren Diebstahl hat die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verletzung des Briefgeheimnisses gegen Unbekannt eingeleitet. (Bild im Anhang)

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell