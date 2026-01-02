PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Aufbruch von Zigarettenautomat durch Sprengung

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Wehden. In der Zeit vom 31.12.2025 - 15:20 Uhr bis zum 01.01.2026 um 12:00 Uhr wurde das Ausgabefach eines Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Wehden mit derzeit unbekannten Sprengmittel gesprengt. Der Zigarettenautomat wurde hierdurch so stark beschädigt, dass er als solcher nicht mehr nutzbar ist. Die bislang unbekannten Täter entwendeten daraus die Tabakwaren.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 8.500 Euro- Sollte es Zeugen geben, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden diese gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 9480 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

