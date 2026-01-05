Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand einer Scheune mit angrenzendem Einfamilienhaus auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in Odisheim

Cuxhaven (ots)

Odisheim. Am gestrigen Sonntagabend (04.01.2026) kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Brandausbruch in einer Scheune eines landwirtschaftlichen Gehöfts in der Schöpfwerkstraße in Odisheim.

Das Feuer breitete sich auf ein angrenzendes Einfamilienhaus aus. Durch das Feuer wurde die Scheune nahezu vollständig zerstört. Das Einfamilienhaus wurde stark beschädigt. Die Anwohner (38 Jahre männlich und 57 Jahre weiblich) wurden durch das Feuer glücklicherweise nicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Erste Ermittlungen zeigten, dass der Brand möglicherweise durch einen technischen Defekt an der Heizungsanlage ausgelöst wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell