PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand einer Scheune mit angrenzendem Einfamilienhaus auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in Odisheim

Cuxhaven (ots)

Odisheim. Am gestrigen Sonntagabend (04.01.2026) kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Brandausbruch in einer Scheune eines landwirtschaftlichen Gehöfts in der Schöpfwerkstraße in Odisheim.

Das Feuer breitete sich auf ein angrenzendes Einfamilienhaus aus. Durch das Feuer wurde die Scheune nahezu vollständig zerstört. Das Einfamilienhaus wurde stark beschädigt. Die Anwohner (38 Jahre männlich und 57 Jahre weiblich) wurden durch das Feuer glücklicherweise nicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Erste Ermittlungen zeigten, dass der Brand möglicherweise durch einen technischen Defekt an der Heizungsanlage ausgelöst wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren