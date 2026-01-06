Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Kokaineinfluss

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27. Am 05.01.2026 gegen 18:30 Uhr stellte eine Streife des Hauptzollamtes Bremen einen verdächtigen Fahrzeugführer fest, der mit einem Pkw Volvo die BAB 27 in Richtung Cuxhaven befuhr. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Nordholz stellte sich heraus, dass der 47-jährige Fahrzeugführer, mit Wohnsitz in Beverstedt, bei der Kontrolle keinen Führerschein vorlegen konnte. Die hinzugezogenen Beamten des Polizeikommissariats Geestland stellten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist, sowie dass er unter Kokaineinfluss den Pkw geführt hat. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

