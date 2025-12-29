Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei - Wer kennt diese Frauen?

Hamm (ots)

Mit Beschluss des Amtsgerichts Hamm fahndet die Bundespolizei öffentlich nach zwei unbekannten Tatverdächtigen.

Am Samstag, 4. Oktober um 19.00 Uhr, haben zwei bislang unbekannte Frauen einer Geschädigten im Hauptbahnhof Hamm das Portemonnaie gestohlen. In einem Aufzug drängten sich die beiden Unbekannten nahe heran und stahlen die Geldbörse der Geschädigten. Nach deren Ausstieg verblieben die Tatverdächtigen im Aufzug und fuhren in den Haupttunnel zurück. Die Tatverdächtigen und die Tat sind auf Bildern der Videoüberwachung sichtbar. Der Beuteschaden liegt bei rund 2000 Euro.

Laut Beschluss des Amtsgerichts Hamm werden die gesicherten Bilder der Unbekannten unter folgendem Link für die Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellt:

https://t1p.de/3xqt0

Die Bundespolizeiinspektion Münster ermittelt wegen Diebstahls und fragt in diesem Zusammenhang: Wer kennt diese Frauen? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben? Hinweise werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.

