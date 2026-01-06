Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Seniorin nach Unfall in Lamstedt schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Am Montag (05.01.2026) gegen 17:30 Uhr wurde auf der Großen Straße in Lamstedt in Höhe einer Seniorenresidenz eine 73-jährige Fußgängerin aus Lamstedt von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt wollte die Dame die Große Straße in Lamstedt überqueren und achtete dabei nicht ausreichend auf den fließenden Verkehr. Der 73-jährige Fahrer eines Audi aus der Wingst erkannte dies zu spät und stieß mit der Fußgängerin zusammen, die gefahrene Geschwindigkeit war offenbar nicht ausreichend an die Verkehrssituation angepasst. Die Seniorin lehnte einen Transport mit dem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus vor Ort ab, musste dann jedoch im weiteren Verlauf des Tages stationär aufgenommen werden, da Sie durch den Unfall schwer verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell