POL-CUX: Technischer Defekt an einem Schwertransport auf der BAB27 führt zu hohen Sachschäden und andauernden Verkehrsbehinderungen

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27. Am Dienstagabend (06.01.2026), gegen 22:00 Uhr, befuhr ein Schwerlasttransport die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Süden. Kurz vor der Anschlussstelle Neuenwalde trat ein technischer Defekt an einem Anhänger auf, wodurch dieser plötzlich nach rechts lenkte. Hierdurch prallte das Fahrzeug gegen die Seitenschutzplanke und beschädigte diese über 200m. Der Anhänger verkeilte sich in der Seitenschutzplanke und musste mit schwerem Gerät geborgen werden. Hierfür musste die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Neuenwalde voll gesperrt werden. Der Schwertransport war mit einem 72m langen Flügel einer Windkraftanlage beladen. Der 53-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 75.000 Euro geschätzt.

Die BAB27 ist zwischen Nordholz und Neuenwalde derzeit halbseitig gesperrt. Diese Sperrung wird mindestens noch den gesamten heutigen Tag andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

