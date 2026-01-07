Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Glätteunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Donnern - Am 06.01.2026, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Sellstedter Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Die 73-jährige Fahrerin aus Schiffdorf befuhr die L143 aus Richtung Donnern kommend in Fahrtrichtung Sellstedt und kam auf der mit Schneematsch bedeckten Straße von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Pkw und kollidierte mit einem Grundstückszaun. Ein Fußgänger verletzte sich in Folge des Zusammenstoßes zwischen Pkw und Gartenzaun leicht an der Hand. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Pkw zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls mit Sommerbereifung bestückt war, was nach derzeitigem Stand der Ermittlungen als ursächlich für den Verkehrsunfall angesehen wird. Am Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Der Schaden am Zaun wird derzeit auf ca. 1000 EUR beziffert.

Die Polizei verweist erneut darauf, dass insbesondere bei den aktuellen Wetterbedingungen zulässige Bereifung mit entsprechender Kennzeichnung durch das Alpinenzeichen unerlässlich ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell