POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB27 im Bereich Uthlede - Fahrzeugführer nach medizinischem Notfall in Lebensgefahr

Uthlede/BAB27. Am heutigen Mittwoch (07.01.2026) kam es gegen 08:00 Uhr auf der BAB27 im Bereich der Abfahrt der Anschlussstelle Uthlede in Richtung Bremen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 65-jähriger Mann aus Lilienthal war hierbei vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems mit seinem LKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Seitenschutzplanke geprallt. Im weiteren Verlauf überfuhr er mehrere Verkehrszeichen und kam im Sichtdreieck der Anschlussstelle zum Stehen. Der Mann musste vor Ort reanimiert werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung war die Anschlussstelle für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

