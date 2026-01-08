Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Update zum Verkehrsunfall auf der BAB27 im Bereich Hagen - Fahrbahn nun halbseitig gesperrt

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Die Vollsperrung konnte mittlerweile aufgehoben werden. Die Strecke ist derzeit noch halbseitig gesperrt.

Fahren Sie bitte weiterhin vorsichtig, es ist stellenweise sehr glatt. Die Räumdienste befinden sich im Dauereinsatz und tun ihr Möglichstes, um die Strecken frei zu halten.

