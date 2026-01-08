Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montag (07.01.2026) kam es zwischen 09:00 Uhr und 13:10 Uhr im Strichweg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 63-jähriger Cuxhavener stellte bei der Rückkehr zu seinem PKW Skoda fest, dass der linke Fahrzeugspiegel durch einen Unfall abgefahren wurde. Der Unfallverursache entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell