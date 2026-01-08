PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Hemmoor - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Mittwoch ereignete sich zwischen 09:30 - 10:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bürgermeister-Grube-Straße in Hemmoor, bei welchem sich der Verursacher nach der Tat unerlaubt vom Unfallort entfernte. Vermutlich beim Ausparken streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen Opel Insignia Sports-Tourer (Kombi) im hinteren linken Bereich des Fahrzeuges. An dem Opel waren Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Winsen (Luhe) angebracht. Es entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf ca. 2000 Euro schätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

