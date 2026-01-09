Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zimmerbrand in Loxstedt - Keine Personen verletzt - hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am gestrigen Donnerstag (08.01.2026) kam es gegen 13:30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brandausbruch im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Straße Auf dem Sandberge in Loxstedt.

Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt. Am Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 100.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell