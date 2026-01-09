Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erste Zwischenbilanz zur Wetterlage und dem Verkehrsunfallgeschehen innerhalb der Polizeiinspektion Cuxhaven - Dringende Verkehrshinweise

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/BAB27.

In einer ersten Zwischenbilanz können wir berichten, dass es seit Mitternacht zu ca. 20 witterungsbedingten Verkehrsunfällen auf den Landkreisstraßen und der BAB27 gekommen ist. In den meisten Fällen handelte es sich glücklicherweise um Blechschäden. Mehrere Personen wurden bei verschiedenen Unfällen jedoch auch leicht verletzt. Schwerere Verletzungen sind bisher nicht bekannt geworden.

Die Straßenverhältnisse sind derzeit sowohl auf den Landkreisstraßen als auch auf der BAB27 sehr angespannt. Die Sichtweiten betragen teilweise nur wenige Meter. Die Straßen sind schneebedeckt. Es kommt zu starken Schneeverwehungen.

Die B73 ist aktuell zwischen Cadenberge und Neuhaus voll gesperrt. Hier kam es gegen 11:30 Uhr zu mehreren Verkehrsunfällen und mehrere PKW blieben im Schnee stecken.

Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, bleiben Sie bitte zuhause. Wenn Sie doch unterwegs sein müssen, seien Sie bitte äußerst vorsichtig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell