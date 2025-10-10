PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Gaststätte

Kenn (ots)

Zwischen Mittwoch, 8. Oktober 2025, 23 Uhr, und Donnerstag, 9. Oktober, 10:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Lokal in der Spitzstraße in Kenn (bei der Soccerhalle) ein. Die Täter schlugen die Eingangstür zur Gaststätte ein, beschädigten sämtliche Inneneinrichtung und entwendeten Bargeld.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

