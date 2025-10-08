POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 42. KW
Trier (ots)
An folgendem Standort misst die Polizei in der 42. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 13. Oktober:
A1, Mehren; B41, Weierbach; L47, Wehlen
Dienstag, 14. Oktober:
B50, Longkamp; A60, Prüm; Bitburg
Mittwoch, 15. Oktober:
A1, Mehring; A602, Ruwer-Paulin; L54, Wengerohr; B268, Zerf
Donnerstag, 16. Oktober:
B51, Neuendorf; L141, Sehlem; A60, Winterspelt
Freitag, 17. Oktober:
B41, Niederbrombach; B50, Longkamp
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
