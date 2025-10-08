PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 42. KW

Trier (ots)

An folgendem Standort misst die Polizei in der 42. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 13. Oktober:

A1, Mehren; B41, Weierbach; L47, Wehlen

Dienstag, 14. Oktober:

B50, Longkamp; A60, Prüm; Bitburg

Mittwoch, 15. Oktober:

A1, Mehring; A602, Ruwer-Paulin; L54, Wengerohr; B268, Zerf

Donnerstag, 16. Oktober:

B51, Neuendorf; L141, Sehlem; A60, Winterspelt

Freitag, 17. Oktober:

B41, Niederbrombach; B50, Longkamp

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

