Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht!

Emmelshausen (ots)

Am 05.01.2026 kam es gegen 16:55 Uhr in der Rhein-Mosel-Straße in Emmelshausen, Höhe Hausnr. 27, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Rhein-Mosel-Straße in Richtung Dörth. Hierbei kam es zum Kontakt mit dem Begegnungsverkehr (Außenspiegel). Auch ein drittes Fahrzeug wurde durch umherfliegende Fahrzeugteilte beschädigt.

Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt trotz des Unfalls in Richtung Dörth fort. Die beiden Geschädigten erstatteten Anzeige bei hiesiger Polizeidienststelle wegen Verkehrsunfallflucht.

Aufgrund der Tatsache, dass zur Unfallzeit nach Angaben der Geschädigten reger Verkehrsbetrieb in Emmelshausen herrschte, bittet die Polizeiinspektion Boppard um mögliche Zeugenhinweise hinsichtlich des Unfallverursachers.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Telefon: 0261-103-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

