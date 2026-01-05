Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nötigung im Straßenverkehr

Simmern / Hunsrück (ots)

Am Abend des 05.01.2026 kam es gegen 18:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen dem PKW Fahrer eines weißen Seat Leon und eines schwarzen VW Multivan in der Bingener Straße in Simmern. Nach dem knappen Einfahrmanöver eines der genannten PKW in den fließenden Verkehr, überholten sich die beiden Fahrzeuge im Nachgang gegenseitig. Nachdem einer der beiden Fahrzeuge das andere Fahrzeug ausbremste, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung auf der Straße. Die Auseinandersetzung begann an der Shell-Tankstelle in der Bingener Straße und endete offenbar auf Höhe des Löwen-Play-Casinos in der Bingener Straße in Simmern. Der genaue Hergang ist nach derzeitigem Stand unklar. Wer sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

