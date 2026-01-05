PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nötigung im Straßenverkehr

Simmern / Hunsrück (ots)

Am Abend des 05.01.2026 kam es gegen 18:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen dem PKW Fahrer eines weißen Seat Leon und eines schwarzen VW Multivan in der Bingener Straße in Simmern. Nach dem knappen Einfahrmanöver eines der genannten PKW in den fließenden Verkehr, überholten sich die beiden Fahrzeuge im Nachgang gegenseitig. Nachdem einer der beiden Fahrzeuge das andere Fahrzeug ausbremste, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung auf der Straße. Die Auseinandersetzung begann an der Shell-Tankstelle in der Bingener Straße und endete offenbar auf Höhe des Löwen-Play-Casinos in der Bingener Straße in Simmern. Der genaue Hergang ist nach derzeitigem Stand unklar. Wer sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern
06761-9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 14:00

    POL-PDKO: Vollsperrung L 335 nach Zusammenstoß zweier PKW

    Dachsenhausen (ots) - Am Montag, den 05.01.2026, wurde der Polizeiinspektion Lahnstein gegen 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 335 in Höhe Dachsenhausen Höhe Einfahrt Taunusblick gemeldet. Nach ersten Ermittlungen befuhr die 75-jährige Unfallverursacherin aus Wiesbaden die L 335 aus Richtung Dachsenhausen kommend in Richtung Marienfels, kam in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und im ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 07:38

    POL-PDKO: Brand eines Unterstandes am evangelischen Gemeindehaus

    Vallendar, Jahnstraße (ots) - Am Samstag, den 03.01.2026 wurden Feuerwehr und Polizei gegen 05 Uhr zum evangelischen Gemeindezentrum in Vallendar alarmiert. Bei Eintreffen stand ein größerer Unterstand mit einer Weihnachtskrippe auf dem Gelände des Gemeindeszentrums in Vollbrand. Die Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand ab und verhinderten eine Ausbreitung. Der Unterstand sowie die Krippe wurden erheblich ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 12:39

    POL-PDKO: Brand einer Hausfassade

    Weißenthurm (ots) - In den Morgenstunden des 01.01.2026 bemerkte ein vorbeifahrender PKW-Fahrer eine brennende Mülltonne neben einer Hauswand in Weißenthurm. Die Flammen hatten bereits die Hausfassade beschädigt. Der Fahrer informierte die Rettungskräfte und begann das Feuer zu löschen. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und somit ein größerer Sach- und Personenschaden verhindert werden. Die Ursache dürfte vermutlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren