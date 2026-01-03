PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKO: Brand eines Unterstandes am evangelischen Gemeindehaus

Vallendar, Jahnstraße (ots)

Am Samstag, den 03.01.2026 wurden Feuerwehr und Polizei gegen 05 Uhr zum evangelischen Gemeindezentrum in Vallendar alarmiert. Bei Eintreffen stand ein größerer Unterstand mit einer Weihnachtskrippe auf dem Gelände des Gemeindeszentrums in Vollbrand. Die Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand ab und verhinderten eine Ausbreitung. Der Unterstand sowie die Krippe wurden erheblich beschädigt. Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt zu dem Brandereignis geführt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

