Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vollsperrung L 335 nach Zusammenstoß zweier PKW

Dachsenhausen (ots)

Am Montag, den 05.01.2026, wurde der Polizeiinspektion Lahnstein gegen 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 335 in Höhe Dachsenhausen Höhe Einfahrt Taunusblick gemeldet. Nach ersten Ermittlungen befuhr die 75-jährige Unfallverursacherin aus Wiesbaden die L 335 aus Richtung Dachsenhausen kommend in Richtung Marienfels, kam in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und im Anschluss auf die Gegenspur, wo es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW kam. Durch den Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, so dass sie durch die Feuerwehr mittels Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Die Unfallverursacherin und der 30-jährige Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW, wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn musste für einen Zeitraum von einer Dreiviertelstunde für den Verkehr voll gesperrt werden.

