PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Kruft

Kruft (ots)

Am Silvestermorgen, dem 31.12.2025 kam es auf der K52/B256 Höhe Kruft gegen 10:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die B256 aus Richtung Mendig kommend in Fahrtrichtung Andernach und beabsichtigte vermutlich nach rechts auf die K52 in Fahrtrichtung Kruft einzubiegen. Hierbei touchierte der unbekannte Fahrer ein Verkehrszeichen und blieb zunächst an der Unfallörtlichkeit stehen. Als ein Zeuge dem unbekannten Verursacher zu Hilfe eilen wollte, entfernte sich der Fahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

An der Unfallörtlichkeit konnten diverse Fahrzeugteile festgestellt werden. Demnach dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Renault in der Farbe türkis handeln. Die Polizei Andernach bittet nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem verunfallten Fahrzeug und dem Fahrzeugführer geben können, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. Das Fahrzeug müsste einen nicht unerheblichen Sachschaden im Frontbereich aufweisen.

Es wurde ein Strafverfahren aufgrund des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Sollten Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Andernach, Tel. Nr. 02632-9210. Oder per E-Mail: wache.piandernach@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Am Stadtgraben 19
56626 Andernach

Telefon: 02632 9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 17:37

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

    Koblenz (ots) - Am 30.12.2025 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der L204 zwischen Bell und dem Hochkreisel B327 der Hunsrückhöhenstraße zwischen Kappel und Kastellaun ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Begegnungsverkehr. Zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen, das dritte Fahrzeug wurde durch ein durch den Aufprall weggeschleudertes Fahrzeug seitlich ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 17:24

    POL-PDKO: Versuchte Körperverletzung mittels Gehstock- Zeugen gesucht

    Sohren (ots) - Am Donnerstag, 29.12.2025 gegen 12:15 Uhr kam es vor der Volksbank in Sohren (Michael-Felke-Straße) zu einer versuchten Körperverletzung mittels Gehstock. Der Geschädigte konnte dem bisher unbekannten Täter den Gehstock wegnehmen, sodass es zu keinerlei Verletzungen kam. Der etwa 70 bis 80-jährige Täter soll eine dunkelbraune Jacke, eine schwarze ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 15:52

    POL-PDKO: Verfolgungsfahrt in Koblenz

    Koblenz (ots) - In der Nacht vom 25. auf den 26.12.2025 um ca. 03:45 Uhr sollte ein BMW X5 in der Koblenzer Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt auf die Anhaltesignale zu reagieren, beschleunigte der 26-Jährige Fahrer sein Fahrzeug stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die anschließende Verfolgungsfahrt zog sich über die Pfaffendorfer Brücke auf die B42, durch den Stadtteil ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren