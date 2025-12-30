Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Koblenz (ots)

Am 30.12.2025 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der L204 zwischen Bell und dem Hochkreisel B327 der Hunsrückhöhenstraße zwischen Kappel und Kastellaun ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Begegnungsverkehr. Zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen, das dritte Fahrzeug wurde durch ein durch den Aufprall weggeschleudertes Fahrzeug seitlich getroffen. Zwei Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt, es befinden sich mehrere Rettungsfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die L204 zwischen Bell und dem Kreisverkehr B327 ist für die Zeit der polizeilichen Unfallaufnahme voll gesperrt.

