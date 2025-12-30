Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Versuchte Körperverletzung mittels Gehstock- Zeugen gesucht

Sohren (ots)

Am Donnerstag, 29.12.2025 gegen 12:15 Uhr kam es vor der Volksbank in Sohren (Michael-Felke-Straße) zu einer versuchten Körperverletzung mittels Gehstock. Der Geschädigte konnte dem bisher unbekannten Täter den Gehstock wegnehmen, sodass es zu keinerlei Verletzungen kam. Der etwa 70 bis 80-jährige Täter soll eine dunkelbraune Jacke, eine schwarze Kappe der Marke Fischer sowie eine Brille getragen haben.

Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben und/oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Hahn 06543/981-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell