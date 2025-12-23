PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mülheim-Kärlich - Nachtragsmeldung - Verkehrsunfall auf der B9

Mülheim-Kärlich (ots)

Am 23.12.2025 gegen 18:45 Uhr kam es kurz nach der Auffahrt L125 / B9 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein PKW, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf ein weiteres Fahrzeug auf. Dieses wurde hierdurch gegen einen weiteren PKW sowie die Mittelschutzplanke geschoben. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es kam lediglich zu leichten Verletzungen von zwei Beteiligten. Durch Trümmerteile wurde weitere Fahrzeuge leicht beschädigt. Die Fahrbahn musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und gleichzeitigen Absicherungsmaßnahmen der Mittelschutzplanke gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0
piandernach(at)polizei.rlp.de
Künzler, Polizeihauptkommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

