Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall B42 (Braubach) mit leichtverletzten Fahrern

PI Lahnstein (ots)

Am Montag, den 22.12.2025, gegen 16:15 Uhr ereignete sich auf der B42 auf Höhe Braubach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Unfallverursacher die B42 von Lahnstein nach Braubach und kam aus bislang ungeklärter Ursache im Streckenverlauf auf die Gegenfahrspur. Der Pkw auf dem entgegengesetzten Fahrstreifen konnte nicht mehr ausweichen, weshalb es zum Zusammenstoß zwischen den Pkw kam. Durch den Zusammenstoß wurde ein Pkw derart deformiert, dass der leichtverletzte Fahrer durch die Feuerwehr unter Einsatz der Rettungsschere gerettet werden musste. Beide Fahrer wurden anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn war für ca. 1,5 Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein
i.A. POK Hohaus

Telefon: 02621-9130
E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

