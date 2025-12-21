Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

Andernach (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025 gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer mit einem auffällig grell grünen Audi das Stadtgebiet von Andernach. Im Verlauf der Fahrt soll es zu mehreren verkehrsgefährdenden Situationen gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein Verkehrsteilnehmer abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Weitere Gefährdungen können derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den genannten Vorfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise des genannten Fahrzeugs beeinträchtigt wurden, sich mit der Polizeiinspektion Andernach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell