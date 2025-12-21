PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

Andernach (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025 gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer mit einem auffällig grell grünen Audi das Stadtgebiet von Andernach. Im Verlauf der Fahrt soll es zu mehreren verkehrsgefährdenden Situationen gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein Verkehrsteilnehmer abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Weitere Gefährdungen können derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den genannten Vorfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise des genannten Fahrzeugs beeinträchtigt wurden, sich mit der Polizeiinspektion Andernach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic

Telefon: 0261-103-0
Mail: piandernach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:56

    POL-PDKO: Nachtragsmeldung - Brand einer Garage in Rheinböllen

    Koblenz (ots) - Nachdem es am 21.12.2025 gegen 07:20 Uhr zum Ausbruch eines Brandes in einem Doppelcarport kam, welches zu zwei Wohnanwesen in Rheinböllen gehört, konnten die Löscharbeiten mittlerweile erfolgreich abgeschlossen werden. Das Feuer griff lediglich auf einen sich neben dem Carport befindlichen Holzschuppen über, der Übergriff auf das ca. 6 Meter danebenstehende Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:40

    POL-PDKO: Wohnungsbrand

    Boppard (ots) - Am Sonntagmorgen kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Wohnungsbrand eines Mehrparteienhauses in der Oberstraße in Boppard. Alle Anwohner konnten sich eigenständig aus dem Haus begeben. Der Brand wurde durch Kräfte der Feuerwehr schnell gelöscht. Zwei Hausbewohner wurden verletzt in Krankenhäuser verbracht. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard Telefon: 06742 / 8090 ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 08:18

    POL-PDKO: Brand einer Garage in Rheinböllen

    Koblenz (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 07:20 Uhr kam es in Rheinböllen zu dem Ausbruch eines Brandes in einer zu einem Wohnanwesen gehörenden Garage. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst befinden sich momentan im Einsatz. Die Feuerwehr versucht, das Feuer einzudämmen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Die genauen Umstände der Entstehung des Brandes sind noch unklar. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren