Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Weihnachtsbaum auf B 49 verloren - Unfall verursacht

Lahnstein (ots)

Auf der Bundesstraße 49 (von Neuhäusel in Fahrtrichtung Koblenz) kam es am 21.12.2025 gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Weihnachtsbaum verloren hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Weihnachtsbaum offenbar unzureichend gesichert und fiel während der Fahrt auf die Fahrbahn. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte dem Hindernis nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Baum. Dabei entstand Sachschaden an dem Fahrzeug, verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle Lahnstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-9130

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

