Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Geisterfahrer auf der Südbrücke

Koblenz (ots)

Am 23.12.2025 meldeten gegen 10:30 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer einen PKW, der als Falschfahrer die B327 auf der Südbrücke befahren würde. Es kam auch zu mindestens einem Beinahezusammenstoß, der aber durch gutes Reagieren anderer Verkehrsteilnehmer verhindert werden konnte. Der Geisterfahrer wendete anschließend auf der Südbrücke, um dann in Richtung Bad Ems auf der B42 weiterzufahren. Der PKW konnte später angehalten werden. Dabei stellte sich heraus, dass die 74-jährige Fahrzeugführerin nicht mehr in der Lage war, den PKW sicher zu führen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Sollte es weitere Zeugen der Geisterfahrt geben, werden diese gebeten sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621-913-0
E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

