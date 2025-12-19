Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gefährliche Körperverletzung im Bahnhof Coburg

Coburg (ots)

Würzburg, 18. Dezember 2025

Am Donnerstagabend (18. Dezember) gegen 21:30 Uhr pöbelte ein stark alkoholisierter Mann im Bahnhof Coburg herum und belästigte eine junge Frau in Begleitung ihres Kindes. Ein junger Slowake beobachtete die Situation und kam der Frau zur Hilfe. Es entwickelt sich zwischen den Männern ein Streit. In dessen Verlauf bedroht der alkoholisierte 35-jährige Mann den 22-jährigen Slowaken mit einer Bierflasche und verfolgte ihn nach draußen. Der junge Slowake rief seine Eltern an, woraufhin kurz darauf sein 45-jähriger Vater zur Unterstützung kam. Der Vater beobachtete die Situation kurz, doch statt die jungen Männer zu trennen, nahm er Anlauf, stieß den 35-jährigen Mann zu Boden trat mit dem Schuh in Richtung Oberkörper. Ein couragierter Zeuge und der 22-jährige Slowake gingen dazwischen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei des Freistaates Bayern stellten vor Ort alle Beteiligten fest. Der 45-jährige Slowake wurde vorläufig festgenommen. Der 35-jährige Deutsche wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Eröffnung des Tatvorwurfes und durchgeführten strafprozessualen Maßnahmen wurde der 45-jährige Slowake nach Rücksprache mit der Staatanwaltschaft auf freien Fuß entlassen.

Den 45-jährigen Slowaken erwartet nun ein Strafverfahren auf Grund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Gegen den 35-jährigen Deutschen wird wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.

