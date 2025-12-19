Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gefährliche Körperverletzung im Würzburger Hauptbahnhof

Würzburg (ots)

Würzburg, 18. Dezember 2025

Junger Mann attackiert mehrere Personen mit Pfefferspray.

Am frühen Donnerstagmorgen (18. Dezember) gegen 03:00 Uhr gerieten im Würzburger Hauptbahnhof mehrere Männer in einen Streit. In dessen Verlauf zieht ein 37-jähriger Italiener ein Pfefferspray heraus und droht einem 37-jährigen Deutschen. Der Deutsche versucht seinen Kontrahenten auf Abstand zu halten. Während die zwei Männer sich gegenseitig attackieren, setzt der Italiener das Pfefferspray ein. Ein 21-jähriger Deutscher will seinem Bekannten helfen und wird ebenfalls vom Pfefferspray getroffen. Ein Bahnmitarbeiter alarmiert die Polizei, greift couragiert ein und wird auch vom Pfefferspray attackiert. Wieso die Männer in eine Auseinandersetzung gerieten ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen vor Ort vorläufig fest. Nach Eröffnung des Tatvorwurfes und durchgeführten strafprozessualen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren auf Grund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

