POL-PDKO: Mülheim-Kärlich - Presseerstmeldung - Verkehrsunfall auf der B9

Koblenz (ots) - Am 23.12.2025 meldeten gegen 10:30 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer einen PKW, der als Falschfahrer die B327 auf der Südbrücke befahren würde. Es kam auch zu mindestens einem Beinahezusammenstoß, der aber durch gutes Reagieren anderer Verkehrsteilnehmer verhindert werden konnte. Der Geisterfahrer wendete anschließend auf der Südbrücke, um dann in Richtung Bad Ems auf der B42 weiterzufahren. Der PKW ...

