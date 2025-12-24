PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gemeinsamer Weihnachtsgruß der Blaulichtfamilie

Andernach (ots)

Es gibt Bilder, die bleiben. Nicht, weil sie laut sind oder perfekt inszeniert, sondern weil sie eine Wahrheit transportieren, die man spürt. Hoch über Andernach, auf dem Krahnenberg, ist genau ein solches Bild entstanden. Kein Spektakel, keine Kulisse. Nur Menschen, die Verantwortung tragen.

Vertreterinnen und Vertreter von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, DRK, DLRG und THW stehen nebeneinander. Unterschiedliche Uniformen, unterschiedliche Aufgaben, aber ein gemeinsamer Auftrag. Für die Sicherheit von uns. Für die Menschen in Andernach, in der Pellenz und in Weißenthurm.

Dieses Bild ist mehr als sein Jahresauftakt. Es ist ein Statement. 2025 war kein leichtes Jahr für die Blaulichtfamilie. Die Einsätze waren zahlreich, die Herausforderungen komplex, die Belastung hoch. Brände, Unfälle, medizinische Notlagen, Situationen, in denen Sekunden entscheiden. Situationen, in denen Fehler keinen Platz haben. Und doch zeigt gerade ein Einsatz zum Jahresende, was diese Region stark macht. Bei einem Wohnungsbrand konnten acht Menschen aus einem Mehrfamilienhaus gerettet werden. Acht Leben. Acht Schicksale. Möglich wurde das nur, weil die Rettungskette funktionierte. Weil jede Einheit wusste, was zu tun ist. Weil Vertrauen da war. Hier wird deutlich, worum es wirklich geht. Nicht um Logos. Nicht um Zuständigkeiten. Sondern um Zusammenspiel.

Die Blaulichtfamilie ist kein abstrakter Begriff. Sie besteht aus Menschen, die ihren Alltag jederzeit unterbrechen. Menschen, die nachts aufstehen, wenn andere schlafen. Die an Feiertagen ausrücken, wenn andere feiern. Die Risiken eingehen, damit andere geschützt sind.

Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und es ist kein Automatismus. Gerade in Zeiten, in denen gesellschaftlicher Zusammenhalt oft brüchig wirkt, sendet dieses gemeinsame Auftreten ein starkes Signal. Es zeigt, dass Zusammenarbeit nicht verhandelbar ist. Dass Respekt keine Floskel, sondern Grundlage ist. Und dass Sicherheit dort entsteht, wo man sich aufeinander verlassen kann.

Das Foto vom Krahnenberg erzählt von Verantwortung. Von Professionalität. Von Menschlichkeit. Und von der Gewissheit, dass hinter dem Martinshorn Menschen stehen, die mehr tun als ihre Pflicht.

Zum Beginn des neuen Jahres richtet sich der Blick nach vorn. Die Aufgaben werden nicht weniger, die Einsätze nicht einfacher. Doch dieses Bild macht Mut. Weil es zeigt, dass diese Region vorbereitet ist. Weil es zeigt, dass Zusammenhalt kein Schlagwort ist, sondern gelebte Realität. Und weil es uns allen in Erinnerung ruft, wie wertvoll diejenigen sind, die da sind, wenn es darauf ankommt.

Doch eines ist sicher: Die Blaulichtfamilie geht diesen Weg gemeinsam. Seite an Seite. Für Andernach. Für Pellenz. Für Weißenthurm. Für die Menschen dieser Region. Mit Verlässlichkeit. Mit Professionalität. Mit Menschlichkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Am Stadtgraben 19
56626 Andernach

Tel.: 02632 9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

