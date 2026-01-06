PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Fahndung nach einem 3er BMW

Bendorf, B413 (ots)

Am 05.01.2026, kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Bendorf. Der Unfallverursacher befuhr die B413 von Isenburg kommend in Fahrtrichtung Bendorf. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer auf der winterlichen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand haltenden PKW.

Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Bendorf. An der Unfallstelle wurden Teile einer Rückleuchte aufgefunden, die der Verursacher bei der Kollision verloren hat. Die Teile stammen vermutlich von einem BMW 3er, E46, Touring. Das Fahrzeug dürfte linksseitig einen Heckschaden aufweisen.

Die Polizei Bendorf nimmt Zeugenhinweise auf Fahrer und Fahrzeug entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

