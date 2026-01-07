PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugen zu einem Verkehrsunfall gesucht

Neuwied (ots)

Am Mittwoch den, 07.01.2026 zwischen 13:00-17:45 Uhr wurde ein parkender PKW in der Dierdorfer Straße auf Höhe der Hausnummer 143 beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim vorbeifahren den linken Außenspiegel des parkenden Fahrzeuges und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Verursacher verlor seinen linken Außenspiegel und konnte vor Ort gesichert werden. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied
Polizeiinspektion Neuwied
Tel. 02631-8780 oder per
E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

