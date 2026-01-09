POL-CUX: Zweite Zwischenbilanz zur Wetterlage und dem Verkehrsunfallgeschehen innerhalb der Polizeiinspektion Cuxhaven (Foto im Anhang)

Polizeiinspektion Cuxhaven

Zweite Zwischenbilanz zur Wetterlage und dem Verkehrsunfallgeschehen innerhalb der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven. Die prognostizierte Wetterlage für den heutigen Freitag ist aus polizeilicher Sicht eingetreten. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cuxhaven kam es bislang seit Mitternacht zu rund 30 Verkehrsunfällen (die bisher der Polizei gemeldet wurden). In den allermeisten Fällen blieb es glücklicherweise bei Blechschäden. Schwerere Verletzungen sind auch bis jetzt nicht bekannt geworden (auch nicht bei dem Unfall auf dem angehängten Bild in Osternbruch).

Es herrschen weiterhin extreme Wetterbedingungen und vor allem starke Schneeverwehungen. Im gesamten Landkreis sind bereits dutzende Fahrzeuge in entsprechenden Schneeverwehungen stecken geblieben. Diverse Straßen sind derzeit NICHT befahrbar. Gerade mit der nun herrschenden Dunkelheit erhöht sich das Risiko eines Verkehrsunfalls nochmals.

Alle Räumdienste und auch viele weitere frewillige Helferinnen und Helfer, z.B. Freiwillige Feuerwehren oder Landwirte mit ihren Traktoren, sind im Dauereinsatz.

Wenn Sie nicht los müssen, bleiben Sie definitiv zuhause!

