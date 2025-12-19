PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Hünxe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: eCall-Notruf auf Rastplatz

FW Hünxe: eCall-Notruf auf Rastplatz
  • Bild-Infos
  • Download

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 19. Dezember 2025 um 13:22 Uhr mit dem Einsatzstichwort "eCall" zum Rastplatz Hünxe-West an der BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert.

Ein automatisches Notrufsystem für Kraftfahrzeuge, auch eCall genannt, hatte ausgelöst. Die Einsatzkräfte erkundeten den Rastplatz, konnten jedoch kein Schadensereignis feststellen. Die Feuerwehr konnte ohne Tätigwerden einrücken. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tom Hinterreiter
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Hünxe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren