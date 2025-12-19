Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: eCall-Notruf auf Rastplatz

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 19. Dezember 2025 um 13:22 Uhr mit dem Einsatzstichwort "eCall" zum Rastplatz Hünxe-West an der BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert.

Ein automatisches Notrufsystem für Kraftfahrzeuge, auch eCall genannt, hatte ausgelöst. Die Einsatzkräfte erkundeten den Rastplatz, konnten jedoch kein Schadensereignis feststellen. Die Feuerwehr konnte ohne Tätigwerden einrücken. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell