Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brandmeldeanlage löst Feuerwehreinsatz aus

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bucholtwelmen und Drevenack wurden am 19. Dezember 2025 um 01:12 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zur Straße In der Beckuhl im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.

Bei der Erkundung des Objektes konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Der Einsatz war nach ca. 40 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tom Hinterreiter
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

