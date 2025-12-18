Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Drevenack wurden am 18. Dezember 2025 um 12:59 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person eingeklemmt" zum Postweg im Ortsteil Drevenack alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Pkw mit einem Baum kollidiert, der Pkw schleuderte anschließend in das angrenzende Feld. Eine schwerverletzte Person wurde durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Um die Rettung aus dem Pkw zu ermöglichen, wurde die Fahrertür mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt. Parallel dazu wurde der Brandschutz sichergestellt und die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Die Patientin wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Postweg blieb für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr um. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

