FW Hünxe: Verdächtiger Rauch löst Feuerwehreinsatz aus

Hünxe (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurde am 15. Dezember 2025 um 18:45 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verdächtiger Rauch" zum Waldweg alarmiert.

An der Einsatzstelle konnte ein brennendes Nutzfeuer als Ursache festgestellt werden. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

