FW Hünxe: Verdächtiger Rauch löst Feuerwehreinsatz aus
Hünxe (ots)
Die Einheit Bruckhausen wurde am 15. Dezember 2025 um 18:45 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verdächtiger Rauch" zum Waldweg alarmiert.
An der Einsatzstelle konnte ein brennendes Nutzfeuer als Ursache festgestellt werden. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tom Hinterreiter
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell