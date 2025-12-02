PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brennender Kleinbus

  • Bild-Infos
  • Download

Hünxe (ots)

Die Einheiten Bruckhausen und Bucholtwelmen wurde am 2. Dezember 2025 um 09:11 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Pkw-Brand" zur Ida-Noddack-Straße im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.

An der Einsatzstelle brannte ein Kleinbus. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und die Brandbekämpfung eingeleitet. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem Strahlrohr. Abschließend wurde das Fahrzeug sowie die nähere Umgebung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mario Neukirch
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

