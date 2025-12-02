FW Hünxe: Brennender Kleinbus
Hünxe (ots)
Die Einheiten Bruckhausen und Bucholtwelmen wurde am 2. Dezember 2025 um 09:11 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Pkw-Brand" zur Ida-Noddack-Straße im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.
An der Einsatzstelle brannte ein Kleinbus. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und die Brandbekämpfung eingeleitet. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem Strahlrohr. Abschließend wurde das Fahrzeug sowie die nähere Umgebung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.
