FW Hünxe: Verkehrsunfall auf der BAB 3

Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 4. Dezember 2025 um 15:54 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Rasanztrauma" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Pkw in die Leitplanke eingeschlagen und dort zum stehen gekommen. Gemeinsam mit der Autobahnpolizei wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Eine Person wurde vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Brandschutz wurde sichergestellt und die Fahrzeugbatterien wurden abgeklemmt. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

