Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack und die Freiwillige Feuerwehr Schermbeck wurden am 25. November 2025 um 8:05 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zur Marienthaler Straße im Ortsteil Schermbeck-Weselerwald alarmiert.

Details zum Einsatz können der Pressemitteilung der Feuerwehr Schermbeck entnommen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118232/6171050

Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

