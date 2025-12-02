PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage

  • Bild-Infos
  • Download

Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack und die Freiwillige Feuerwehr Schermbeck wurden am 25. November 2025 um 8:05 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zur Marienthaler Straße im Ortsteil Schermbeck-Weselerwald alarmiert.

Details zum Einsatz können der Pressemitteilung der Feuerwehr Schermbeck entnommen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118232/6171050

Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

