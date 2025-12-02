FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage
Hünxe (ots)
Die Einheit Drevenack und die Freiwillige Feuerwehr Schermbeck wurden am 25. November 2025 um 8:05 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zur Marienthaler Straße im Ortsteil Schermbeck-Weselerwald alarmiert.
Details zum Einsatz können der Pressemitteilung der Feuerwehr Schermbeck entnommen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118232/6171050
Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.
